Özhaseki, depremzedelere borç iddiasına yanıt verdi! 'Hepsi iftiradır'

'ŞU ANDA KIRILMAMIŞ 500'E YAKIN FAY HATTI VAR'
Bildiğiniz gibi yine müzmin muhalefet; bal veren arıya, meyve veren ağaca taş atmaya devam ediyor! Bilim insanlarımızla birlikte etütleri yapılmış sağlam zeminlerin bulunduğu rezerv alanlarda yürüttüğümüz inşa faaliyetlerimize, laf atmak; yer biliminden, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinden bihaber olmak demektir.
Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın bulunduğu yerlerde, dere yataklarında yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Yine mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz. Bununla birlikte etütleri yapılmış rezerv alanlarda, sağlam zeminlerde imar ve inşa faaliyetlerine titizlikle ve süratle devam ediyoruz.