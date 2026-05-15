Kızıltepe'de kadınlar kavga etti! Şaşkınlık yaratan o anlar kamerada
15.05.2026 - 21:33
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada kadınlardan birinin park halindeki otomobillerin üzerine çıkarak diğerini kovalamaya çalıştığı anlar şaşkınlığa neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Caddesi üzerindeki eski Maliye Kavşağı'nda dün iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
Kadınlardan birinin diğerini kovaladığı sırada park halindeki otomobillerin üzerine çıkarak ilerlemesi, çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi. Cadde üzerindeki hareketli anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.