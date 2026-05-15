Derecik'te fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü
15.05.2026 - 18:21Güncellenme Tarihi:
Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, bazı seraların zarar gördüğü görüldü.
Haberin Devamı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası, Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, yağmur ve fırtına etkili oldu.
Haberin Devamı
İlçenin bazı mahallelerinde kuvvetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu. İlçedeki bazı seraların ise kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gördüğü görüldü.