Biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, 8 Ağustos’ta saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen yabancı uyruklu S.M. ve N.M.’ye biber gazı sıkıp, bıçakla saldıran E.T. (18) ile B.K. (18), cep telefonu gasbedip olay yerinden kaçtı.

İLGİLİ HABER Emekli lise müdürü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Yaşanan arbede sırasında S.M. ve N.M. bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan S.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.M.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘Yağma’ ve ‘Kasten öldürme’ olayı ile ilgili kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda E.T. ve B.K. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İLGİLİ HABER Şiddetli yağış etkili oldu, dereler taştı su baskınları oluştu

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grup arasında yaşanan kavga yer aldı.