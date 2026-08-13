Emekli profesörün iki dairesinden çıkanlar görenleri şoke etti: 4-5 yıldır topluyor

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Belediye ekiplerinin iki dairedeki çöp, atık ve eşyaları tamamen kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından dairelerin kullanım durumu ve bundan sonraki süreçle ilgili nasıl bir işlem yapılacağı ise merak konusu oldu.