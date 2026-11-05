Kış kapıya dayandı, birçok ilde doğal gaz kararı! Yeni uygulamayla tarife değişti

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BOTAŞ'ın yayımladığı resmi verilere göre, her il için belirlenen tüketim sınırları tek bir kalıpta kalmayıp; illerin bölgesel iklim koşulları ve geçmiş yıllara ait doğal gaz tüketim verileri (son 5 yıllık hane ortalamaları) baz alınarak titizlikle hesaplandı. Bu kapsamda kış mevsiminin daha sert geçtiği coğrafyalarda limitler yüksek tutulurken, ılıman bölgelerde daha düşük seviyelerde belirlendi.

Üç büyük ilimiz başta olmak üzere bazı şehirlerdeki Kademe-1 (düşük fiyatlı) aylık tüketim üst sınırları şu şekilde açıklandı:

• Ankara: Kasım ayı limiti 283,78 metreküp, Aralık ayı limiti 420 metreküp.

• İstanbul: Kasım ayı limiti 136,01 metreküp, Aralık ayı limiti 259,35 metreküp.

• İzmir: Kasım ayı limiti 67,97 metreküp, Aralık ayı limiti 196,23 metreküp.

• Erzurum: Doğu Anadolu'nun çetin kış şartları göz önünde bulundurularak Kasım ayı limiti 507,05 metreküp, Aralık ayı limiti ise 696,94 metreküp seviyesine kadar çıkarılarak en yüksek kota verilen illerden biri oldu.

• Antalya: Ilıman Akdeniz iklimi nedeniyle limitler Kasım ayı için 41,86 metreküp, Aralık ayı için ise 157,94 metreküp olarak uygulandı.

*Konya'da Kasım ayı kullanım limiti 125,42 Sm³'ten 301,56 Sm³'e, Aralık ayı limiti ise 263,13 Sm³'ten 454,56 Sm³'e yükseldi. Böylece Kasım limiti yaklaşık yüzde 140, Aralık limiti ise yaklaşık yüzde 73 artırıldı.

Kademeli tarife sisteminin tüketiciler tarafından en çok dikkat edilmesi gereken yönü, limit aşımının faturaya yansıma biçimidir. Sistemde belirlenen aylık tüketim sınırı sadece 1 metreküp bile aşılsa, yalnızca aşan kısım değil o ay yapılan toplam tüketimin tamamı Kademe-2 fiyatı üzerinden faturalandırılmaktadır.