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Gündem76 yaşında yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu: Kapıyı kırıp içeri giren ekipler şok geçirdi!
HaberlerGündem Haberleri 76 yaşında yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu: Kapıyı kırıp içeri giren ekipler şok geçirdi!

76 yaşında yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu: Kapıyı kırıp içeri giren ekipler şok geçirdi!

05.11.2026 - 17:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

76 yaşında yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu: Kapıyı kırıp içeri giren ekipler şok geçirdi!

Kütahya’nın Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda hareketli ve üzücü saatler yaşandı. Apartman sakinlerinin daireden yayılan yoğun kokular ve biriken atıklar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı çöp ev ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin

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