76 yaşında yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu: Kapıyı kırıp içeri giren ekipler şok geçirdi!
05.11.2026 - 17:01Güncellenme Tarihi:
Kütahya’nın Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda hareketli ve üzücü saatler yaşandı. Apartman sakinlerinin daireden yayılan yoğun kokular ve biriken atıklar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı çöp ev ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin
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