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GündemKış aylarındaki hava kirliliğine karşı yeni karar: Katı yakıt kullanımında sıkı denetim dönemi başlıyor! Üretimden tüketime tüm süreçler denetlenecek
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Kış aylarındaki hava kirliliğine karşı yeni karar: Katı yakıt kullanımında sıkı denetim dönemi başlıyor! Üretimden tüketime tüm süreçler denetlenecek

16.09.2026 - 09:22Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir

Kaynak: Müberra Gören - Gazetevatan.com

Kış aylarındaki hava kirliliğine karşı yeni karar: Katı yakıt kullanımında sıkı denetim dönemi başlıyor! Üretimden tüketime tüm süreçler denetlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği" adıyla yayımlanan karar, ülke genelinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesi yönünde kritik standartlar getiriyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği" adıyla yayımlanan karar, ülke genelinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesi yönünde kritik standartlar getiriyor.

Yönetmelik; katı yakıtların üretiminden, depolanmasına, dağıtımından ve tüketimine kadar olan tüm süreçlerin daha sıkı denetlenmesini amaçlıyor.

Özellikle kış aylarında artan hava kirliliğinin önüne geçilmesi, standart dışı ve çevreye zararlı yakıt kullanımının engellenmesi ve denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte ilgili sektör paydaşlarının ve üreticilerin, belirlenen çevresel kriterlere tam uyum sağlaması zorunlu hale gelirken, yetkili kurumların denetim yetkileri de güncellenmiş durumda.

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