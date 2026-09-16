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Şırnak'ın ilk festivali oldu: Kato Dağı'nda şenlik var

16.09.2026 - 09:55Güncellenme Tarihi:

Şırnak'ta Kato Dağı eteklerinde Bal Tanıtım ve Hasat Şenliği düzenlendi. Bu yıl ilk kez düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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1Şırnak'ın ilk festivali oldu: Kato Dağı'nda şenlik var

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda huzur ve güven ortamının tesis edilmesi ve Terörsüz Türkiye hamlesiyle bölgede sağlanan huzur ortamı sayesinde arıcılık yapan yüzlerce vatandaş kovanlarını yaylaya çıkararak, burada 5 ay kaldıktan sonra bal hasadı gerçekleştirdi.

2Şırnak'ın ilk festivali oldu: Kato Dağı'nda şenlik var

arım ve Orman İlçe Müdürlüğünce 1. Geleneksel Bal Tanıtım ve Hasat Şenliği düzenlendi. Kato Dağı'ndaki Kahni Cemet Yaylası'nda bu yıl ilki gerçekleştirilen festival şenlik havasında geçti. Etkinliğe ilçe protokolü ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenlik bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

3Şırnak'ın ilk festivali oldu: Kato Dağı'nda şenlik var

Beytüşşebap Kaymakamı Muhammet Emin Tutal yaptığı konuşmada, ''Burada ilkini düzenlediğimiz festivalimiz, inşallah geleneksel hale getireceğimiz bir festival olacak. Beytüşşebap balı tanıtımı yapılıyor. Zengin bitki örtüsüyle arıcılık için çok güzel bir ilçe, 360 arıcımız var. İnşallah pazar konusunda destek vereceğiz. İlçe balımızı dünyaya tanıtacağız'' dedi.

4Şırnak'ın ilk festivali oldu: Kato Dağı'nda şenlik var

Beytüşşebap Bal Kooperatif Başkanı Hıdır Cin de, ''14 yıldır arıcılık yapıyorum. Pazar sorunu yaşıyorduk. Tek amacımız üreticimizin daha rahat satışını yapmaktı, bir kooperatif açtık. Bal hasat şenliği düzenlendi. Bin 450 prolin değeri olan kaliteli bir bal, karakovan balını 5 bin liradan satıyoruz. Kooperatifimizin desteğiyle artık balımızı satacağız. Şenliğimizi daha da güzel hale getireceğiz'' diye konuştu.

5Şırnak'ın ilk festivali oldu: Kato Dağı'nda şenlik var

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