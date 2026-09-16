Şırnak'ın ilk festivali oldu: Kato Dağı'nda şenlik var

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Beytüşşebap Bal Kooperatif Başkanı Hıdır Cin de, ''14 yıldır arıcılık yapıyorum. Pazar sorunu yaşıyorduk. Tek amacımız üreticimizin daha rahat satışını yapmaktı, bir kooperatif açtık. Bal hasat şenliği düzenlendi. Bin 450 prolin değeri olan kaliteli bir bal, karakovan balını 5 bin liradan satıyoruz. Kooperatifimizin desteğiyle artık balımızı satacağız. Şenliğimizi daha da güzel hale getireceğiz'' diye konuştu.