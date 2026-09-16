Alternatif ürün olarak ektiler, kazancı görünce vazgeçemediler! Bölgenin yeni gelir kapısı oldu
Gümüşhane’de çiftçilerin alternatif ürün olarak yöneldiği karabuğday, sağladığı gelirle üreticilerin ilgisini artırdı. Yaklaşık 2 bin 500 dönüm alanda yetiştirilen ürünün ekim alanlarının önümüzdeki yıllarda daha da genişletilmesi hedefleniyor.
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Öbektaş beldesinde çiftçilerin alternatif ürün olarak yöneldiği karabuğdaya bölgedeki üreticilerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Glutensiz yapısıyla öne çıkan karabuğdayın özellikle çölyak hastaları tarafından tercih edildiği belirtilirken, ürünün farklı kullanım alanları da bulunuyor.
Karabuğday üretiminin Gümüşhane'de yaklaşık 2 bin 500 dönüm alana ulaştığı belirtilirken, ekimlerin Kaş, Güneyçevirme ve Kınalıtaş çevresinde yoğunlaştığı ifade edildi.
Karabuğday üretiminin her geçen yıl arttığını belirten Tam Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Gürsoy, ürünün özelliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Karabuğday, kuzukulağıgiller familyasından glutensiz bir üründür. Çölyak hastalarının yanı sıra sindirim sistemi rahatsızlıkları bulunan kişiler tarafından da kullanılmaktadır. Şeker hastaları açısından da faydalı olduğu ve şeker oranını düşürdüğü ifade edilmektedir. Birçok açıdan şifa kaynağı diyebiliriz. Şu an Gümüşhane'de yaklaşık 2 bin 500 dönüme yakın bir alan ekili.
Kaş, Güneyçevirme, Kınalıtaş üçgeninde karabuğday ekimi yapılıyor. Türkiye'de ise yaklaşık 16-17 ilde 20 bin dönümün üzerinde ekim var. Bu alan her geçen sene katlanarak büyüyor. Bu yıl yeni alanlar açacağız. Bu sene rekoltemiz, iklim şartlarına rağmen beklentimizin bir tık altında. Ancak güzel olacak inşallah. Karabuğday artık yavaş yavaş oturmaya, çiftçiler de bu ürünü tanımaya başladı. En büyük sıkıntımız zaten çiftçilerin karabuğdayı tanımasıydı. Ancak tanımaya başlayınca iş değişti. Artık çiftçilerin bunu ekmeye başlaması bizim için de sevindirici" ifadelerini kullandı.
Karabuğday üretiminin kendileri açısından olumlu sonuçlar verdiğini belirten üretici Necmi Kartal ise iki yıldır üretim yaptığını söyledi. Ürünün bölgede bulunan fabrikada değerlendirilmesinin üreticiler açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Kartal, "İki yıldır karabuğday üreticisiyim. İki yıldır aldığımız verimden memnunuz. Şu an için herhangi bir problem yaşamıyoruz, mutluyuz. Hasat ettiğimiz ürünleri çok rahatlıkla beldemizde bulunan Tam Tarım fabrikasına verebiliyoruz. Herhangi bir problem yaşamıyoruz, ürünümüz tarlada kalmadı.
Kârı şu an için güzel, yani biz zarar etmedik. Yeni ekiyoruz, inşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda ektiğimiz alanları daha büyük çaplı hale getirmeyi düşünüyoruz" dedi.
Karabuğdayın bölgede çiftçiler tarafından daha fazla tanınmaya başlamasıyla birlikte ekim alanlarının da genişlemesi bekleniyor. Üreticiler, önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda karabuğday yetiştirmeyi hedefliyor.