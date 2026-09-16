Alternatif ürün olarak ektiler, kazancı görünce vazgeçemediler! Bölgenin yeni gelir kapısı oldu

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Kaş, Güneyçevirme, Kınalıtaş üçgeninde karabuğday ekimi yapılıyor. Türkiye'de ise yaklaşık 16-17 ilde 20 bin dönümün üzerinde ekim var. Bu alan her geçen sene katlanarak büyüyor. Bu yıl yeni alanlar açacağız. Bu sene rekoltemiz, iklim şartlarına rağmen beklentimizin bir tık altında. Ancak güzel olacak inşallah. Karabuğday artık yavaş yavaş oturmaya, çiftçiler de bu ürünü tanımaya başladı. En büyük sıkıntımız zaten çiftçilerin karabuğdayı tanımasıydı. Ancak tanımaya başlayınca iş değişti. Artık çiftçilerin bunu ekmeye başlaması bizim için de sevindirici" ifadelerini kullandı.