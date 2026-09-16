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Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimi: Hasat öncesi numuneler alınarak laboratuvara gönderildi!

16.09.2026 - 09:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında patates üretim alanlarında numune alma çalışması gerçekleştirildi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamada, tarlalarda yetiştirilen patateslerden ürün örnekleri toplandı.

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1Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimi: Hasat öncesi numuneler alınarak laboratuvara gönderildi!

Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında patates üretim alanlarında numune alma çalışması gerçekleştirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamada, tarlalarda yetiştirilen patateslerden ürün örnekleri alındı.

2Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimi: Hasat öncesi numuneler alınarak laboratuvara gönderildi!

Pestisit denetimi kontrol görevlileri tarafından alınan numuneler, ürünlerde pestisit kalıntılarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi için ilgili laboratuvarlarda analiz edilecek.

3Bayburt'ta hasat öncesi pestisit denetimi: Hasat öncesi numuneler alınarak laboratuvara gönderildi!

Tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması ile bitkisel üretimde gıda güvenilirliğinin korunmasına yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Hasat öncesi pestisit denetimlerinin, üretimin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik sürdürüldüğü kaydedildi.

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