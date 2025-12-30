Kırşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı.

Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı.

Kırşehir'de olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

