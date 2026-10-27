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Kırşehir'de bir iş yerinin kepengine sıkışan kedi kurtarıldı

27.10.2026 - 12:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kırşehir'de bir iş yerinin kepengine sıkışan kedi kurtarıldı

Kırşehir'de bir iş yerinin kepengi içerisinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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Olay, Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin kepengi içerisinde mahsur kalan kedi, çıkamayınca sesinden fark edildi. Kedinin akşam saatlerinde kepengin içerisine girdiğini belirten vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İş yeri sahibi Ali Aydın, kedinin akşam saatlerinden itibaren gece boyunca kepengin içerisinde kaldığını belirterek, "Kedi kepengin içerisinde kalmış ve çıkamıyordu. Kendimiz müdahale ettik ancak çıkartamadık. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdik. Ekiplerin çalışmasıyla kedi kurtarıldı" dedi.

Alperen Şentürk adlı vatandaş ise kedinin akşam saatlerinde kepengin içerisine girdiğini ve çıkardığı seslerden fark edildiğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kedi, mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

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