GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırklareli’nde meyedana gelen feci kazada 1 ölü, 1 yaralı var
HaberlerGündem Haberleri Kırklareli’nde meyedana gelen feci kazada 1 ölü, 1 yaralı var

Kırklareli’nde meyedana gelen feci kazada 1 ölü, 1 yaralı var

21.01.2026 - 19:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRKLARELİ (İHA)

Kırklareli’nde meyedana gelen feci kazada 1 ölü, 1 yaralı var

Kırklareli'nde otomobilin karşı şeritten gelen kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Eriklice köyü yolu üzerinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan kişiler araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobilde bulunan kişilerden birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan bir kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Eriklice yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Yozgat'ta '65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle dolandırıcılık' iddiasında 4 yakınına gözaltı
#Gündem

Yozgat'ta '65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle dolandırıcılık' iddiasında 4 yakınına gözaltı

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 19 yaralı
#Gündem

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 19 yaralı

Kırklareli’nde meyedana gelen feci kazada 1 ölü, 1 yaralı var
#Gündem

Kırklareli’nde meyedana gelen feci kazada 1 ölü, 1 yaralı var