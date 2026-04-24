Kiracısının banyosuna gizli kamera yerleştirdi! Şüphelinin evinde rezalet görüntüler ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, Rüzgârlımeşe Mahallesi'nde yaşandı. Anne ve üç kızı bir süre önce apartman dairesine yerleşti. Ev sahibinin oğlu olduğu öğrenilen 42 yaşındaki S.D.'nin, komşu aileyi teknolojik cihazlar yardımıyla gizlice kayda aldığı ortaya çıktı.

Zanlının, ince yapısı sebebiyle yılan kamera adıyla bilinen kayıt aletini banyodaki fayansların arasından delik açarak gizlediği tespit edildi. Kurulan sistemin daireye tam olarak hangi tarihte sokulduğu netlik kazanmazken, geçmiş dönemdeki tadilat çalışmaları sırasında monte edilmiş olabileceği değerlendirildi. Düzeneği tesadüfen bulan anne aile üyeleri, vakit kaybetmeden polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu.

Evdeki aramada dijital materyaller ele geçirildi

İhbarı değerlendiren Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri S.D.'yi yakalayarak ikametgahında detaylı inceleme başlattı. Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda, banyoya kurulan izleme mekanizmasının ana parçaları bulundu. Ayrıca cihazın hafızasında, şikayette bulunan anne ile kız çocuklarının habersizce çekilmiş çeşitli video kayıtları ve fotoğrafları tespit edildi. Ele geçirilen kayıt cihazı incelemeye alındı.

Kolluk kuvvetlerindeki ifade süreci tamamlanan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısında sorgusu yapılan zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.