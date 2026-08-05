Tekirdağ'ın sarı tarlalarında bereketin sırrı onlarda: Arılar varsa üretim var, bereket var

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Üretimi destekleyen ve doğal dengeyi koruyan uygulamaların tarımın geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, "Arılar varsa üretim var, bereket var" anlayışıyla hem bitkisel üretimin hem de arıcılık faaliyetlerinin desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.