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Tekirdağ'ın sarı tarlalarında bereketin sırrı onlarda: Arılar varsa üretim var, bereket var

05.08.2026 - 22:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde önde gelen illerinden Tekirdağ'da ayçiçeği tarlalarında polen taşıyarak doğal tozlaşmayı sağlayan arılar, verimin ve ürün kalitesinin artmasına önemli katkı sunuyor.

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Tekirdağ'ın geniş ayçiçeği tarlalarında sürdürülen arıcılık faaliyetleri, hem bitkisel üretime hem de bal üretimine katkı sağlıyor.

2Tekirdağ'ın sarı tarlalarında bereketin sırrı onlarda: Arılar varsa üretim var, bereket var

Çiçekler arasında polen taşıyan arılar, tozlaşmayı destekleyerek dane dolgunluğunu artırıyor ve daha kaliteli ürün elde edilmesine yardımcı oluyor.

3Tekirdağ'ın sarı tarlalarında bereketin sırrı onlarda: Arılar varsa üretim var, bereket var

Ayçiçeği tarlalarından elde edilen ayçiçek balı ise, açık sarı rengi, hafif aroması ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çekiyor.

4Tekirdağ'ın sarı tarlalarında bereketin sırrı onlarda: Arılar varsa üretim var, bereket var

Doğal yapısı ve besleyici özellikleriyle öne çıkan bal, arıcılık faaliyetlerinin tarımsal üretime sağladığı katkının önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

5Tekirdağ'ın sarı tarlalarında bereketin sırrı onlarda: Arılar varsa üretim var, bereket var

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden sürdürülebilir üretim vurgusu

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin tarlalarda incelemeleri ise devam ediyor. Yetkililer, ayçiçeği üretimi ve arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

6Tekirdağ'ın sarı tarlalarında bereketin sırrı onlarda: Arılar varsa üretim var, bereket var

Üretimi destekleyen ve doğal dengeyi koruyan uygulamaların tarımın geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, "Arılar varsa üretim var, bereket var" anlayışıyla hem bitkisel üretimin hem de arıcılık faaliyetlerinin desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.