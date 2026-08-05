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Erbaa'da Boğazkesen köprüsü, Sultan Murat Han Köprüsü oldu

05.08.2026 - 23:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yeşilırmak ile Kelkit Çayı'nın birleştiği noktada bulunan tarihi Boğazkesen Köprüsü'nün adı, Osmanlı arşiv belgeleri ve akademik çalışmalar doğrultusunda alınan kararla "Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü" olarak değiştirildi.

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Tokat ile Amasya sınırında, Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nın birleştiği Boğazkesen mevkiinde bulunan Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferine giderken kullanmış olduğu tarihi Boğazkesen Köprüsü'nün adı, Osmanlı arşiv belgeleri ve akademik araştırmalar doğrultusunda "Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü" olarak değiştirildi.

2Erbaa'da Boğazkesen köprüsü, Sultan Murat Han Köprüsü oldu

Erbaa ilçesine bağlı Kale köyü sınırlarında yer alan tarihi köprüyle ilgili yürütülen akademik çalışmalar ve Osmanlı arşiv kayıtlarının incelenmesi sonucunda, yapının geçmişte Osmanlı Padişahı II. Murat'ın adını taşıdığı tespit edildi.

3Erbaa'da Boğazkesen köprüsü, Sultan Murat Han Köprüsü oldu

Arşiv belgelerinde "Sultan Murat Han Köprüsü" olarak geçen tarihi yapının, özgün adıyla yeniden anılması amacıyla Erbaa Belediyesi tarafından girişim başlatıldı.

4Erbaa'da Boğazkesen köprüsü, Sultan Murat Han Köprüsü oldu

Bu kapsamda Erbaa Belediyesi, köprünün tarihi kimliğinin korunması ve arşiv kayıtlarıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla mart ayında Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na resmi başvuruda bulundu.

5Erbaa'da Boğazkesen köprüsü, Sultan Murat Han Köprüsü oldu

Başvuruyu değerlendiren kurul, 17 Nisan 2026 tarihinde aldığı kararla tarihi yapının adının "Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü" olarak değiştirilmesini uygun buldu.

6Erbaa'da Boğazkesen köprüsü, Sultan Murat Han Köprüsü oldu

Alınan kararla birlikte tarihi köprü, Osmanlı dönemindeki ismiyle yeniden tescillenmiş oldu.

7Erbaa'da Boğazkesen köprüsü, Sultan Murat Han Köprüsü oldu

Tarihi köprü, 1940 yılında bölgede etkili olan büyük sel felaketinde ağır hasar gördü.

8Erbaa'da Boğazkesen köprüsü, Sultan Murat Han Köprüsü oldu

Selin ardından köprünün büyük bölümü yıkılırken, günümüze yalnızca köprü ayakları ulaşabildi.

9Erbaa'da Boğazkesen köprüsü, Sultan Murat Han Köprüsü oldu

Tarihi yapının ayakta kalan bu bölümleri, geçmişin önemli ulaşım ağlarından birine tanıklık etmeyi sürdürüyor.