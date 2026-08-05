Erbaa'da Boğazkesen köprüsü, Sultan Murat Han Köprüsü oldu

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Tokat ile Amasya sınırında, Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nın birleştiği Boğazkesen mevkiinde bulunan Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferine giderken kullanmış olduğu tarihi Boğazkesen Köprüsü'nün adı, Osmanlı arşiv belgeleri ve akademik araştırmalar doğrultusunda "Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü" olarak değiştirildi.