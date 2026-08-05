Manyas'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı kırsal Darıca Mahallesi’nde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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