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Manyas'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

05.08.2026 - 22:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS(Balıkesir), (DHA)

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Balıkesir’in Manyas ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.

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Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı kırsal Darıca Mahallesi’nde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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