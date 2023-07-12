Kira artışı ev sahibiyle kiracıyı kanlı bıçaklı etti

Olay dün ilçeye bağlı Korutürk Mahallesi Öykü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz S. ile ev sahibi A.A. arasında kira artışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından A.A., Yılmaz S.'yi karnından ve kolundan bıçaklayarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Yaralanan kiracı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli ev sahibi ise, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ev sahibi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.