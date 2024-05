Bakan Güler'den CNN Türk'te açıkladı: Terör kaynağında yok edilecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CNN Türk'te Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'e gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler'in açıklamalar özetle şöyle:

IRAK İLE NE KONUŞULDU?

Irak tarihi komşumuz. Yüzyıllardır beraberiz. Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygımız sonsuz. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine geldi yerleşti, hiç karışan yok. Bizim dışımızda mücadele eden yok. Dedik ki biz bu terörü kaynağında tüketeceğiz. Sürekli operasyon yapacağız. Ve nitekim bu esaslar doğrultusunda devam ediyoruz. PKK Irak'ta 800 köyü boşaltmış durumda. Bundan kimse rahatsızlık duymuyor ama biz duyuyoruz. 19 Aralık'ta ilk toplantıyı yaptık, 14 Mart'ta 2. toplantı. Ve sonunda da 3. toplantı Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapıldı. Irak'ta şöyle bir değişiklik oldu, biz de memnunuz. Irak'lı komşularımız PKK'ya hiçbir şey demiyordu. Sen adama terör örgütü demiyorsun, biz seninle terörü konuşmak istiyoruz. Sonunda yasaklı örgüt olarak geçti. Iraklı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz, onlar için de zor bir ortam. Toplantılardan sonra oradaki faaliyetleri daha ciddi yürütüyorlar, bizimle daha koordineli haldeler.

KYB'ye oradaki yöneticilere hep söylüyoruz. Bu işlerden vazgeçin, gelin burada huzur içinde yaşamak istiyorsanız bu terör örgütünden kendinizi kurtarın, biz de buna yardımcı olalım.

TERÖRLE MÜCADELE

Teröristi kaynağında yok etme stratejimiz var. Irak'ın kuzeyindeyiz 5,6 senedir. Örgüt rahat huzur içinde kaldığı yerleri terk ederek, güneye çekiliyor. Biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız yapacağız. YPG'nin PKK'dan ayrı bir güçmüş gibi olduğunu iddia eden dostlarımız da var. Biz PKK'ya değil YPG'ye veriyoruz pilotaj eğitiimi gibi açıklama yapıyorlar.

Gabar'da 44 bin varil petrolü çıkarabiliyorsak, Hakkari'nin yaylalarında turistleri ağırlayabiliyorsak, burada festivaller yapabiliyorsak, bu bir mesajdır. PKK teröründen yurt içinde artık bahsetmememiz gerekiyor.

"AKLIMIZLA ALAY ETMESİNLER"

Müttefiklerimiz, DEAŞ ile mücadele kapsamında buradaki silahlı güçlere destek oluyoruz diyorlar. Senin silahlı güç dediğin PKK'nın kendisi. Sen onlar PKK değil diyorsun da, adamlar kendisi öyle demiyor ki. Sen bunlara destek oluyorsan ben bunlara destek oluyorum de. Bizim aklımızla alay etme. Oradaki adam teslim oluyor diyor ki beni Gara'da çok adam kaybedilince beni buraya gönderdiler. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bu destekten vazgeçmeleri yapmaları gerekiyor. Ama DEAŞ ile mücadele ise, bu mücadeleyi en çok yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Suriye'de DEAŞ'ın adı bitti. Siz DEAŞ ile mücadele etmek istiyorsanız biz desteğe hazırısız diyoruz. Ama anlıyoruz ki dert o değil.

Bizim Suriye'deki ana amacımız hudutlarımızı ileriden korumak. Biz bu faaliyete başlamadan önce Kilis'te Hatay'da kendi bağına bahçesine vatandaşımız gidemez olmuştu. Her gün havan saldırıları, roket saldırıları... 100'ün üstünde kaybımız oldu. İnsanlarımızı kaybettik. Biz durup duruken bu kararı almadık. Türkiye kendi insanını ve toprağını korumak için bu faaliyetlere başladı. Artık hudutlarımızda insanlarımızın güvenlik ile ilgili bir sorunu kalmadı.

Suriye rejiminden beklentilerimiz var. Sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygı bizim tüm komşularımıza var. Bizim görüşmelerimiz var Astana görüşmeleri oldu. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz açık açık diyoruz ki devlet olarak Anayasa'nı kabul et. Oyla, seçimlere git, kazan. Sen kazanırsan sen, ya da kim kazanırsa biz onunla görüşürüz diyoruz.

'ÜS BÖLGELERİNDE HİÇBİR ENDİŞEMİZ YOK'

Biz silahlı kuvvetlerimizi en kötü şartlara göre yetiştiriyoruz, her bir personeli. Arzu eden herkes gelip eğitimleri görebilir. Üs bölgelerimiz açık, kimseden gizlimiz saklımız yok gelin görün. Orada onların faaliyetlerini nasıl destekliyoruz hepsi açık. Her geçen gün üstüne koyarak, PKK terör örgütünü mutlak suret ile bitireceğiz. Onlar için en kolay iş Türk adaletine teslim olmaktır.

En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek.

'PKK'LI TERÖRİSTLER İRAN'A KAÇIYOR'

Terörle mücadelede İran, Irak ve Suriye sınırında terörle mücadele ediyoruz. İran sınırında PKK'lı ile mücadele ediyoruz. Sınırdan karşıya kaçıyor. İran'lı dostlarımıza diyoruz şuraya gittiler. Çünkü İHA'larla takip ediyoruz görüyoruz. İran bize diyor ki orada kimse yok. Tabiki rahatsızız. Onlarla da bunu sürekli görüşüyoruz. Ancak netice alamıyoruz.

'SINIRLARIMIZDAN GİRMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Hudutlarımız ile ilgili, açık net söylüyorum. Girmek mümkün değil. 9-10 tane ülke bizim hudut güvenlik sistemimizi kendi ülkesinde yaptırmak için bizim ile görüşüyorlar. Tedbirin sonu yok elbette. Biz görebildiğimiz kadarıyla hudutlarımızda aldığımız tedbirlele girmek mümkün değil. Karşıdan gelen de binlerce kilometreyi aşıp gelen insanlar. Ya geçeceğim ya da öleceğim diye geliyor. 60 bin civarında kahraman askerimiz hudutlarda 7/24 görev yapıyor.

Bizim coğrafyamıza baktığınız zaman, dünyanın en pahalı toprağında yaşıyoruz. Tüm iklimleri yaşıyoruz, aynı gün yüzüyorsun, aynı gün kış tatili yapıyorsun. Böyle olunca da bela da hep başımızda. İlgili kurumlarımızın sürekli hazır olması gerekiyor. Bölgemiz de orta doğu. Bir yanda Rusya Ukrayna savaşı. Bir tarafta Filistin'deki yaşananlar. Dışişleri Bakanımıza bakıyorsunuz, 3 günde 4 ülke geziyor. Bölgemiz bunu gerektiriyor. Ama biz her zaman kara, deniz, hava her şeye her zaman hazırız.

'TÜRKİYE MAZLUMUN YANINDADIR'

Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetini herkes biliyor. Eğer bir yerde bir mazlum var ise Türkiye mutlaka yanında. Nitekim Gazze'de de ne zamanki çocuklar, kadınlar, hastaneler vurulmaya başlandı, Türkiye olarak biz derhal yardım faaliyetlerine başladık. 19 uçağımız ile ilk yardım malzemelerini götürdük. 9 tane büyük gemi ile binlerce ton malzemeyi oraya götürdük.

'EUROFİGHTER ALMAK İSTİYORUZ'

Eurofighter sadece Alman dostlarımıza ait bir uçak değil. Biz böyle bir uçağı almak istiyoruz ve Alman dostlarımızın bir takım takıldıkları noktalar var. Bizim NATO'nun üyesi olarak kabul etmemiz söz konusu değil. Bunu kabul etmediğimizi her seferinde dostlarımızla paylaşıyoruz. Kısa süre içinde bu konunun çözüme kavuşacağına inanıyorum. Suudi Arabistan'a Eurofighter'ların verilmesi de bir başlangıç olabilir.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

F-35 Ege'de Türkiye'ye karşı bir yetenek değildir. Bir NATO üyesi olarak Yunanistan F-35 sahibi olursa memnun oluruz. Ayrıca kendi uçağımız KAAN geliyor. Ayrıca ABD ile F-35 konusu da nereye varır onu da bilmiyoruz. Her savaş yıkım demek. Biz hiçbir dostumuz ile kötü bir ilişki arzu etmiyoruz. Ama bu milli çıkarlarımızı unutacağız demek değil. Anlaşabileceğimiz hususlar da var. Biz artık güven artırıcı önlemlerle dostluğu geliştirmek için uğraşıyoruz. İlla her gün Ege'de bir faaliyet yapmak zorunda değiliz. Şu an Kıbrıs'taki konumumuz, gayet olumlu pozisyonda.

'RUM TARAFINA HUZURU GETİRDİK'

Şu an Kıbrıs'taki konumumuz, gayet olumlu pozisyonda. 50 senedir orada, huzur var. Türk ordusu oraya gitti. Aslında biz Rum tarafına da huzuru getirdik. 50 senedir bir çatışma olmadı, savaş olmadı. Kıbrıs bizim milli meselemiz. Kıbrıs ile ilgili artık federasyon vs bunlar geçti. Eşit, egemen iki devletli bir uygulama dışında başka bir çözüm kabul etmiyoruz.

Savunma sanayiinde kabına sığmayan bir ülkeyiz artık. KIZILELMA en iyi uçaklardan bir tanesi, en iyi uçak. Savunma sanayiinde çalışan emekçi kardeşlerimize tek tek teşekkür ederiyorum. Ülkemiz adına çok iddialı çalışmalar yapıyorlar. OSB'lerimizde isimsiz kahramanlar var. ROKETSAN'a ASELSAN'a alt yükletici olacak binlerce şirket çalışıyor. KAAN ciddi beklentilerimizden bir tanesi. Çalışmalar gayet güzel devam ediyor.

F-16 SÜRECİ

ABD'li dostlarımızla görüşmelerimiz olumlu şekilde devam ediyor, herhangi bir sorun yok.

İncirlik'te önceden sadece tanker uçakları vardı. Suriye olayları başladıktan sonra İncirlik'e F-16'larımızı konuşlandırdık. Aslında biz bunu geçen sene açıkladık. Yüzde yüz Türkiye'nin kanun ve uygulamalarının geçerli olduğu bir üstür. Tamamen Türkiye'nin yönetimindedir.

Türk Hava Yolları bizim dünyadaki en önemli markamız. Ben kutluyorum. Avrupa'dan Afrikaya gitmek istiyorsanız mutlaka İstanbul'a geleceksiniz. Bu büyüme politakalarını destekliyoruz. Önümüzdeki günlerde Türk Hava Yolları'nın daha güzel hikayalerini dinlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum.

ALTAY TANKI

Çalışmalar planlanan şekilde devam ediyor. İlk aşamada 250 tane üretim yapacağız. 85 tanesinin güç grubu Koreli dostlarımızdan alınacak, geri kalanların ise güç grubu kendimiz temin edeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşı drone savaşları ile ilgili yeni bir boyut getirdi. Kamikaze drone'lar örneğin. Gideceği kordinatı yazıyorsunuz gidiyor, patlatıcıyı bırakıyor. Her iki taraf için de büyük tehdit oluşturuyor. Bunun üzerine de çalışıyoruz.