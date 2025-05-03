Devlet Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı: Hakikaten çok üzgünüm

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. Önder, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik.

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır.

Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum.