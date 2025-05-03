Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajları

TBMM Başkanvekili Önder'in vefatı üzerine siyasiler baş sağlığı mesajları yayınladı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

'GÖNÜLLERDE İZ BIRAKAN KIYMETLİ BİR ARKADAŞIMIZDI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak, "TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren; nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabaları da milletimizin gönlündeki müstesna yerini koruyacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

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BAHÇELİ: HAKİKATEN ÇOK ÜZGÜNÜM



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum.

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İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE GAYRETİYLE HATIRLANACAK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

BAKAN BOLAT'TAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER MESAJI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

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BAKAN YUMAKLI'DAN BAŞ SAĞLIĞI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine bir mesaj yayımladı. Yumaklı "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in için taziye mesajı yayınladı. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN'DAN TAZİYE

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine bir mesaj yayınladı. Kalın "Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun." dedi.

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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TBMM BAŞKANVEKİLİ ÖNDER İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

'TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik.İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı.Ömrünün son demlerini “Terörsüz Türkiye” hedefi için seferber etti.

Allah rahmet eylesin.Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağolsun'

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla ilgili "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye'nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur." mesajını yayımladı.