Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Gençliğinde çıraklık da yaptı kamyon şoförlüğü de, işte hayat hikayesi...
İstanbul’daki evinde geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu hastanede tedaviye alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Son 10 yılda politikada kıvrak zekası ve nüktedan üslubuyla öne çıkan Önder, “yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve gazeteci” kimlikleriyle çok yönlü ve başarılı bir kariyerin sahibi olarak hafızalara kazındı. İşte gençlik yıllarında kamyonculuk dahil birçok zor meslekte ekmeğini kazanan Sırrı Süreyya Önder'in hayatından dikkat çeken detaylar...
• 03 Mayıs 2025 - 17:03 • Son Güncelleme:
• 03 Mayıs 2025 - 17:03 • Son Güncelleme: