Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Gençliğinde çıraklık da yaptı kamyon şoförlüğü de, işte hayat hikayesi...

AĞIR TEDAVİ GÖRÜYORUM

Önder, 16 Mayıs 2024’te Meclis’in gergin bir oturumunda rahatsızlığını şöyle açıklamıştı:



“Bunu söylemek istemezdim ama benim beynime Genel Kurulu yönetirken pıhtı attı. Gittik, işte her şer bir hayra gebedir. Pankreasta tümör çıktı. Aort anevrizması, beyne pıhtı atmasıyla beraber yaşandı. Ağır da bir tedavi görüyorum.Ona rağmen ben bu kadar tahammüllü, bu kadar saygılı ve bu kadar, ayıp bir şey insanın kendisi için bu tanımı kullanması, zarafetle yürütmeye çalışırken, bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil. Acaba zarafetimizi, nezaketimizi, edebimizi başka bir şey olarak mı yorumluyorlar duygusuna kapılıyorum. İncindiğim bir şey bu.”