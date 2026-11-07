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GündemBakan Uraloğlu açıkladı: Aydın trafiği rahatlıyor! Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü açılıyor
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Bakan Uraloğlu açıkladı: Aydın trafiği rahatlıyor! Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü açılıyor

07.11.2026 - 17:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın Şehir Geçişi projesi kapsamında tamamlanan Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü'nün hizmete açılacağını duyurdu.

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1Bakan Uraloğlu açıkladı: Aydın trafiği rahatlıyor! Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın'ın şehir içi trafiğini rahatlatacak Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü'nün 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de trafiğe açılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Projemizle güzergahtaki bekleme süresini 2 dakika azaltacak, araç kuyruklarının uzunluğunu 510 metreden 101 metreye düşüreceğiz" dedi.

2Bakan Uraloğlu açıkladı: Aydın trafiği rahatlıyor! Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın Şehir Geçişi kapsamında tamamlanan Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Aydın'ın şehir içi trafiğine nefes olacak projede çalışmaların 6 Kasım itibarıyla tamamlandığını kaydetti. Uraloğlu, "Toplam 950 metre uzunluğundaki kesimi tamamladık. Projemizi bu akşam saat 22.00 itibarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

3Bakan Uraloğlu açıkladı: Aydın trafiği rahatlıyor! Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü açılıyor

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 105 metre kapalı kesit uzunluğuna sahip Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ile 45 metre uzunluğundaki Tabakhane Köprüsü'nün inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, "Şehir içi ulaşımda trafik akışını rahatlatacak bu düzenlemeyle sürücülerimize daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacağız" dedi.

4Bakan Uraloğlu açıkladı: Aydın trafiği rahatlıyor! Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü açılıyor

Projenin Aydın şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, güzergahta yaşanan beklemelerin önemli ölçüde azalacağını bildirdi. Uraloğlu, "Projemizle güzergahtaki bekleme süresini 2 dakika azaltacağız. Araç kuyruklarının uzunluğunu ise 510 metreden 101 metreye düşüreceğiz. Böylece şehir içi ulaşımda trafik akışını hızlandıracağız." açıklamasında bulundu.

5Bakan Uraloğlu açıkladı: Aydın trafiği rahatlıyor! Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü açılıyor

Bakan Uraloğlu, projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da dikkati çekti. Uraloğlu, "Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü ile zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 613 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.

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