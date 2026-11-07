Bakan Uraloğlu açıkladı: Aydın trafiği rahatlıyor! Dörtyol Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü açılıyor

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Bakan Uraloğlu, projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da dikkati çekti. Uraloğlu, "Dörtyol (Efeler) Farklı Seviyeli Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü ile zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 613 ton azaltacağız" ifadelerini kullandı.