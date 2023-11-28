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Kilo fiyatı eti geçti! İşletmeciler de vatandaş da şaşkın

Diyarbakır’da günlük yaklaşık 4 ton tüketilen ve coğrafi işaret tescil belgesi aldıktan sonra tüketiminin arttığı kuzu ciğerinin kilosu 420 TL’ye yükseldi. Fiyatı, kilosu 390 TL olan eti geçen ciğerin 1 porsiyonu ise restoranlarda 200 TL'ye satılmaya başlandı. Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası (DİLTO) Başkanı Haşim Elkaan, “Anlamadığımız bir konu, bugün ciğer fiyatları eti geçti. Bu kim, nasıl ve hangi eller tarafından bu şekle getirildi, çözümünü bulamadık" dedi.

28.11.2023 - 13:25 | | DHA
Kilo fiyatı eti geçti! İşletmeciler de vatandaş da şaşkın

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Kilo fiyatı eti geçti! İşletmeciler de vatandaş da şaşkın

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