GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKilis'te otomobil şarampole devrildi 2 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Kilis'te otomobil şarampole devrildi 2 kişi yaralandı

Kilis'te otomobil şarampole devrildi 2 kişi yaralandı

16.06.2026 - 00:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KİLİS (İHA)

Kilis'te otomobil şarampole devrildi 2 kişi yaralandı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Kilis-Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. yönetimindeki 79 ABS 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İLGİLİ HABER

Aşırı yağışlar Batman'da felaket getirdi: Baraj suları seraları vurdu, milyonlarca liralık zarar oluştu
Aşırı yağışlar Batman'da felaket getirdi: Baraj suları seraları vurdu, milyonlarca liralık zarar oluştu

Haberin Devamı

Kazada sürücü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan F.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER

Aracıyla kavşağa çarpan sürücü: Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var
Aracıyla kavşağa çarpan sürücü: Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var

Güncel Haberler

Kastamonu'da lastiği patlayan tır, önce su kanalına sonra refüje çarptı
#Gündem

Kastamonu'da lastiği patlayan tır, önce su kanalına sonra refüje çarptı

Tarsus'ta iki motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
#Gündem

Tarsus'ta iki motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adapazarı’nda iki katlı evde korkutan yangın çıktı
#Gündem

Adapazarı’nda iki katlı evde korkutan yangın çıktı