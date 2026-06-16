Kilis'te otomobil şarampole devrildi 2 kişi yaralandı

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Kaza, Kilis-Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. yönetimindeki 79 ABS 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

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Kazada sürücü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan F.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.