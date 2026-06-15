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Aracıyla kavşağa çarpan sürücü: Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var

15.06.2026 - 22:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AKSARAY (İHA)

Aracıyla kavşağa çarpan sürücü: Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var

Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybedip dönel kavşağa çarpan sürücü, önce basın mensuplarına, sonra da polis memurlarına tepki göstererek, "Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var" dedi.

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Kaza, Tacin Mahallesi 105. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E-90 kara yolundan 105. Cadde'yi takiben hastane istikametine seyreden Ali E. (27) idaresindeki 68 HL 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dönel kavşağa çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle araç hasar görürken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaralı olmadığını belirleyerek, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Polis memurlarının alkolmetre uzattığı sürücü, "Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var" diyerek tepki gösterdi. Yapılan alkol muayenesinde sürücü alkolsüz çıkarken, kazayla ilgili tutanak tutularak, araç sürücü tarafından sanayiye çektirildi.

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