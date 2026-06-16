Aşırı yağışlar Batman'da felaket getirdi: Baraj suları seraları vurdu, milyonlarca liralık zarar oluştu

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Yılmaz, "Yıllardır bu bölgede çiftçilik yapıyoruz. Son 8 yıldır bu bölgeye baraj suyu gelmemişti. Köylülerimiz de her zaman olduğu gibi güvenerek ürünlerini ekti, çapasını ve tüm bakımını eksiksiz yaptı.