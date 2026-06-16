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Aşırı yağışlar Batman'da felaket getirdi: Baraj suları seraları vurdu, milyonlarca liralık zarar oluştu

16.06.2026 - 00:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde etkili olan aşırı yağışlar ve yükselen baraj suları nedeniyle yüzlerce dönümlük tarım arazisi ile seralar sular altında kaldı. Üreticiler, yaklaşık 600 dönümlük ekili alanın zarar gördüğünü belirterek, milyonlarca liralık kayıpla karşı karşıya olduklarını söyledi.

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Batman'ın önemli sebze üretim merkezlerinden olan Balpınar beldesinde etkili olan yoğun yağışlar, çiftçilerin emeklerini boşa çıkardı.

2Aşırı yağışlar Batman'da felaket getirdi: Baraj suları seraları vurdu, milyonlarca liralık zarar oluştu

Yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesinin yükselmesi sonucu tarım arazileri ve seralar sular altında kaldı.

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3Aşırı yağışlar Batman'da felaket getirdi: Baraj suları seraları vurdu, milyonlarca liralık zarar oluştu

Bölgede salatalık, domates, biber ve karnabahar üretimi yapan çiftçiler büyük mağduriyet yaşarken, ürünlerin önemli bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

4Aşırı yağışlar Batman'da felaket getirdi: Baraj suları seraları vurdu, milyonlarca liralık zarar oluştu

Balpınarlı üretici İslam Yılmaz, bölgede son 8 yıldır baraj suyunun bu seviyeye ulaşmadığını belirterek, çiftçilerin güvenle ekim yaptığını söyledi.

5Aşırı yağışlar Batman'da felaket getirdi: Baraj suları seraları vurdu, milyonlarca liralık zarar oluştu

Yılmaz, "Yıllardır bu bölgede çiftçilik yapıyoruz. Son 8 yıldır bu bölgeye baraj suyu gelmemişti. Köylülerimiz de her zaman olduğu gibi güvenerek ürünlerini ekti, çapasını ve tüm bakımını eksiksiz yaptı.

6Aşırı yağışlar Batman'da felaket getirdi: Baraj suları seraları vurdu, milyonlarca liralık zarar oluştu

Ancak bu yıl yağışların çok fazla olması nedeniyle barajlarda doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı ve baraj suyu ekili alanlarımıza kadar geldi" dedi.

7Aşırı yağışlar Batman'da felaket getirdi: Baraj suları seraları vurdu, milyonlarca liralık zarar oluştu

Yaklaşık 600 dönümlük alanın zarar gördüğünü ifade eden Yılmaz, "Su altında kalan alanın yaklaşık 500 dönümü açık arazi, 100 dönümü ise sera alanıdır.

8Aşırı yağışlar Batman'da felaket getirdi: Baraj suları seraları vurdu, milyonlarca liralık zarar oluştu

Biber, dolmalık biber, kapya biber, domates, salatalık ve karnabahar ekili alanlarımız tamamen zarar gördü. Şu an seralarda ve açık arazilerde ne varsa sular altında kaldı. Bütün çiftçilerin emeği boşa gitti" diye konuştu.