Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama: Mücadeleye devam edeceğim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, kimsenin hakkının yenmesine müsaade edemeyeceğini kaydederek, "Eziyetlere, haksız, hukuksuz, adaletsiz bir düzene karşı susup, dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Evlatlarımız işsiz, güçsüz, hayata tutunmaya çalışırken onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımız borç içinde olmasına, çiftçinin toprağa, üretime küsmesine, gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a hepimiz bir aileyiz. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim. Her gün, her şeye zam gelirken benim halkımın belinin bükülmesine, dolabının boş olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedim" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ'

Her zaman vatandaşların bolluk ve bereket içinde yaşaması için mücadele verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kendiniz için, evlatlarınız için, emekçilerimiz için, analarımız, babalarımız için, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesini sürdürmeye destek veriyoruz. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi, bir adamın ayakları altına serildi. Bu, ahlak ve hukuk dışı baskılara ve yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden, Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, teşkilatlarına ve seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan ve hala çıkmaya devam eden tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Bir özel teşekkürüm de kadınlar ve gençlere. Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanları onlardır. Onları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır" dedi.

'MÜCADELENİN ÖNCÜSÜ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, CHP ve Millet İttifakı olarak tüm unsurlarıyla her cephede mücadele verdiklerine dikkat çekerek, "Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak duracağımı bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" diye konuştu.