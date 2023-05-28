GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar geldi! Oylar sayılıyor, işte anlık seçim sonuçları
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar geldi! Oylar sayılıyor, işte anlık seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi ikinci turu için Türkiye sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. YSK seçim yasağının kaldırıldığını açıkladı ve ilk seçim sonuçları geldi.

28.05.2023 - 18:14 |
Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar geldi! Oylar sayılıyor, işte anlık seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmenler, bugün saat 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için yarıştı. YSK seçim yasağının kaldırıldığını açıkladı. Yasağın kaldırılmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar geldi Oylar sayılıyor, işte anlık seçim sonuçları

YSK BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sandıklarının kapanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yener açıklamasında, 'Şuana kadar yansıyan ve etkisi olan olumsuz bir durum olmamıştır.' dedi.

Büyükşehirlerde kim önde? İlk sonuçlar geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBüyükşehirlerde kim önde? İlk sonuçlar geldiHaberi Görüntüle

YURT DIŞINDA 24 MAYIS'TA SONA ERDİ

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta tamamlandı.

Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı!Haberi Görüntüle

GÜNCEL HABERLER

Dünyanın gözü Türkiye'de! Manşet oldu: Erdoğan'ın açık zaferini gösteriyor

Dünyanın gözü Türkiye'de! Manşet oldu: Erdoğan'ın açık zaferini gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazeteci Engin Ardıç'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazeteci Engin Ardıç'ın cenaze törenine katıldı

Yurtdışı oyları sayılmaya başlandı! İşte son durum

Yurtdışı oyları sayılmaya başlandı! İşte son durum