Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar geldi! Oylar sayılıyor, işte anlık seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmenler, bugün saat 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için yarıştı. YSK seçim yasağının kaldırıldığını açıkladı. Yasağın kaldırılmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı.

YSK BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sandıklarının kapanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yener açıklamasında, 'Şuana kadar yansıyan ve etkisi olan olumsuz bir durum olmamıştır.' dedi.

YURT DIŞINDA 24 MAYIS'TA SONA ERDİ

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta tamamlandı.