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Kezer Çayı'nın su seviyesi yükselince kayanın üzerinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı

30.06.2026 - 18:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)

Kezer Çayı'nın su seviyesi yükselince kayanın üzerinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Siirt'te Kezer Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu kayanın üzerinde mahsur kalan çocuk, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, öğleden sonra Kezer Mesire Alanı mevkisinde meydana geldi. Kezer Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kayanın üzerinde mahsur kalan erkek çocuğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, çocuğa ulaşarak bulunduğu yerden halatla güvenli şekilde tahliye etti. Kurtarılan çocuk, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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