Sakarya'da tarlası olan paraya para demeyecek! Hasadı başladı, kilogramı 400 TL'den satılıyor!

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Aronya yetiştiriciliğine başlama sürecini anlatan Ergün Gül, "Burada gerek aronya gerek yaban mersini, fındık ve hayvancılık gibi tarım faaliyetleriyle ilgileniyoruz. Bu aronya bahçesini oluşturmamızın ana sebebi; yaklaşık 1,5 dönüm, bin 700 metrekare kadar boş arazimiz vardı. 'Burada ne yapabiliriz, ne üretebiliriz, insanlara fayda sağlayabilecek neleri yapabiliriz' gibi düşüncelerimizi araştırmaya döktük. Daha sonra birçok meyve çeşidiyle ilgilendik, aronyayı fark ettik ve aronyanın çevremizde, Türkiye genelinde çok fazla bilinmediğini keşfettik. 'Bunu nasıl üretebiliriz, toprağımıza uyumlu mu' bunları araştırdık. Toprağımızın uyumlu olduğunu keşfettikten sonra bunu yetiştirebileceğimizi ve sağlıklı bir şekilde büyütebileceğimiz sonucuna vardık. Aronya meyvesi tam bir antioksidan deposu. Aronyayı öncelikle şeker hastalığı ve birçok hastalıklarda antioksidanın yüksek sağlık ve vücuda enerji vermesi sebebiyle burada yetiştirip insanlara da bu şekilde tüketimine hazır hale getirebileceğimizi öğrendikten sonra aronyayı burada sağlıklı bir şekilde yetiştirmeye başladık. Meyvelerimiz oluştu, şu anda yenilebilecek kıvama geldi. Ağustosun sonuna doğru, Ağustos'un 20'si gibi sağlıklı bir şekilde toplayıp yiyebilecek vaziyete gelecekler" dedi.