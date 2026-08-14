AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB Akademi Giriş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı

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AGS sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar sonuçlarını resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.



AGS sonuçları bugün açıklanır mı?

Şu an için resmi takvimde belirtilen tarih bekleniyor. Erken açıklanacağına dair bir duyuru bulunmuyor.



AGS puanı kaç yıl geçerli olacak?

Sonuçların açıklanmasının ardından geçerlilik süresine ilişkin detaylar da adaylar tarafından yakından takip edilecek.



AGS'den sonra öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Yerleştirme ve akademi kabul süreçlerine ilişkin takvim, sonuçların ardından yapılacak resmi duyurularla netleşecek.



Öğretmenlik hayali kuran binlerce aday için geri sayım sürerken, AGS sonuçlarının açıklanacağı gün eğitim gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday görünüyor. Sonuç ekranının açılmasıyla birlikte öğretmen adayları kariyer yolculuklarının yeni aşamasına geçecek.