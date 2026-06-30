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İstanbul Valiliği uyardı: Yılın en sıcak günü yaşanacak

30.06.2026 - 18:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Armağan GÖKMEN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Valiliği uyardı: Yılın en sıcak günü yaşanacak

İstanbul Valiliği, yarın kentte hava sıcaklarının 40 dereceye kadar yükselecek olması nedeniyle tedbirli olunması için uyarıda bulundu.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da yarın yılın en sıcak günü yaşanacak. İlimizde yarın (01.07.2026 Çarşamba) öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselecek.

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Hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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