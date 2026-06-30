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Bartın'daki bir maden ocağında göçük meydana geldi! Bir işçi hayatını kaybetti

30.06.2026 - 17:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)-

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte Mert Ali Arslantürk (27) hayatını kaybetti.

1Bartın'daki bir maden ocağında göçük meydana geldi! Bir işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 12.00 sıralarında Tarlaağzı köyündeki özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağının eksi 410 kotunda galeri açma çalışmaları sırasında tavandan kayaların düşmesi sonucu göçük oluştu. Maden işçisi Mert Ali Arslantürk, göçük altında kaldı. Yanında bulunan arkadaşları tarafından göçük altından çıkartılan Arslantürk, için sağlık ekipleri çağırıldı.

2Bartın'daki bir maden ocağında göçük meydana geldi! Bir işçi hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak maden ocağından yüzeye çıkarılan Mert Ali Arslantürk, ambulansla Amasra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslantürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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3Bartın'daki bir maden ocağında göçük meydana geldi! Bir işçi hayatını kaybetti

Mert Ali Arslantürk'ün acı haberini alan mesai arkadaşları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.