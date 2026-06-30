Bafa Gölü'nde keşfedilen Türkiye'nin yeni tarantula türü tescillendi

3

Tarantulanın ‘Ischnocolus valentinus’ türüne ait olduğu ve bu kaydın ‘Ischnocolus’ cinsinin Türkiye'deki ilk tespiti olduğunu ifade eden Yağmur, çalışmanın ve tespitin bu ay yayımlanan uluslararası hakemli 'Invertebrate Zoology' dergisinin 23'üncü cildinde yayımlandığını kaydetti.