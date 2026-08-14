Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

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Köseoğlu, bu güzelliği gelip görmenin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Gezen mi bilir, okuyan mı bilir?' demişler. Bence bu anlamda gezen daha avantajlı çünkü yerinde görüyorsunuz nerede ne var, nasıl bir oluşum var. Mesela toprak bana çok ilginç geldi. Dokunduğumda tane tane dökülüyor. Böyle bir yapıyı daha önce hiç görmemiştim. O yüzden farklı bir deneyim yaşadım." diye konuştu.