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Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

14.08.2026 - 15:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Dünyada sadece 6 noktada bulunan, Türkiye’de ise parmakla gösterilen Iğdır’daki Gökkuşağı Tepeleri, yaz mevsiminde gezginlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Kırmızıdan sarıya, boz tonlardan kahverengiye uzanan bu doğa harikası, görenleri adeta başka bir gezegendeymiş gibi hissettiriyor. Tuzluca’nın batısında binlerce dönümlük araziye yayılan bu eşsiz jeolojik yapı; kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarındaki büyüleyici toprak katmanlarıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

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1Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde farklı renk tonlarıyla dikkati çeken Gökkuşağı Tepeleri, yaz mevsiminde de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin rotasında yer alıyor.

2Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

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Tuzluca ilçesinin batısında, binlerce dönümlük araziye yayılan Gökkuşağı Tepeleri, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarındaki toprak yapısıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

3Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

Dünyada benzer özelliklere sahip sınırlı sayıdaki doğal oluşum arasında gösterilen tepeler, özellikle fotoğraf tutkunları ile bölgeye akademik ve kültürel programlar kapsamında gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

4Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

"ZİRVEYE ÇIKIP ORADAN AŞAĞIYI İZLEMEK GERÇEKTEN ÇOK KEYİFLİYDİ"

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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Köseoğlu, AA muhabirine, program için geldikleri kentte düzenlenen kültürel gezi sırasında Gökkuşağı Tepeleri'ni görme fırsatı bulduğunu söyledi.

5Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

Gökkuşağı Tepeleri'ni çok keyifli bir yer olarak nitelendiren Köseoğlu, "Zirveye çıkıp oradan aşağıyı izlemek gerçekten çok keyifliydi. Çıkmak biraz zor, inerken biraz 'gazi' olduk ama yine de burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

6Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

Köseoğlu, bu güzelliği gelip görmenin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Gezen mi bilir, okuyan mı bilir?' demişler. Bence bu anlamda gezen daha avantajlı çünkü yerinde görüyorsunuz nerede ne var, nasıl bir oluşum var. Mesela toprak bana çok ilginç geldi. Dokunduğumda tane tane dökülüyor. Böyle bir yapıyı daha önce hiç görmemiştim. O yüzden farklı bir deneyim yaşadım." diye konuştu.

7Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

- "GÜNEŞİN İLK DOĞDUĞU TOPRAKLARDAYIZ"

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Halil Azizoğlu da Gökkuşağı Tepeleri'ne hayran kaldığını anlattı.

8Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

Azizoğlu, "Şu an, insanlık hikayesinin başladığı topraklar olan Cudi Dağı'nın eteğinden, güneşin ilk doğduğu topraklardayız. Iğdır'ın Ermenistan sınırında bulunan Gökkuşağı Tepeleri'ni görmeye geldik. Yorucuydu, dik tepeleri tırmandık ama değdi mi? Tabii ki fazlasıyla değdi." ifadelerini kullandı.

9Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

Gökkuşağı Tepeleri'ni yağmur sonrasında görmenin ayrı bir güzellik sunduğunu aktaran Azizoğlu, şunları kaydetti:

10Mars yüzeyi değil Türkiye: Dünyada 6 yerde var biri Iğdır'da! 'Yağmur yağınca renk değiştiriyor!'

"Buraya yağmur sonrası gelmek gerektiğini öğrendik. Yağmur sonrası çok daha güzel bir renk cümbüşü ortaya çıkıyor. Kesinlikle herkesin görmesi gereken bir yer. Türkiye'de üç, dünyada ise sadece altı yerde bulunduğunu öğrendik. Dünya genelinde bu kadar nadide bir oluşumu görmeden olmaz."