Keşan'da orman yangını

Keşan'ın Şabanmera köyündeki Tekirepe mevkisindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.