Ordu'da 2 bin 300 yıllık kalede yeni keşif! Antik dönemin izleri ortaya çıkıyor

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Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt ise Kurul Kalesi'nde ortaya çıkarılan eserlerin Anadolu'nun antik dönem kültürünü anlamak açısından önemli olduğunu belirtti. Bölgede başta Kibele olmak üzere önemli buluntulara ulaştıklarını aktaran Şenyurt, bu yıl Dionysos kültüyle ilgili özel alanların da ortaya çıkarıldığını söyledi. Şenyurt, "Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Anadolu'nun önemli bir parçası olan bu bölgede anıtsal mimarisi açısından, buluntular açısından, başta Kibele olmak üzere çok önemli buluntulara ulaştık. Antik Pagan dönemine ait Dionysos'a ait eser de bulmuştuk ama bu sene Dionysos'un daha özel alanlarına rastladık. Çok sayıda değerli eserler buluyoruz. Kurul Kalesi bölgemizde Kibele kültünün ön plana çıktığı ve bilim camiasını çok şaşırtan yönüyle dikkat çekmişti. Bu seneki buluntularla da Dionysos kültüyle beraber Anadolu'nun iki tanrı ve tanrıça figürünü bilim camiasına ve kültür dünyasına tanıtmış olacağız" diye konuştu.