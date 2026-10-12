Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan yolda geri sayım! Açılış için tarih verildi

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AK Parti Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer de heyelanın bölgede ciddi deformasyona neden olduğunu belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının süreci titizlikle yürüttüğünü dile getirdi. Zemin etütleri ve proje hazırlıklarının ardından çalışmalara hız verildiğini kaydeden Özer, "Şubat ayı içerisinde meydana gelen heyelan gerçekten çok ciddi bir deformasyona yol açtı. Zemin etütlerinin yapılması, projenin hazırlanması ve yolun hızlı bir şekilde yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunulması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız azami derecede büyük özen gösterdi. Biraz önce müteahhidimizle de görüştük. İnşallah aralık ayı sonu itibarıyla bu yolu artık vatandaşlarımızın hizmetine almış olacağız. Yaklaşık 1 milyar TL maliyetli bir yol" ifadelerini kullandı.