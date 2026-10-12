Aynı yer, bambaşka görüntü! Kahramanmaraş'ta 4 yıllık değişim

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Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya ise, en büyük hasarın bölgedeki mahallelerde olduğunu ifade ederek, "Çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız ve Bakan Kurum'dan Allah razı olsun. Mahallelerimiz yeniden komple baştan yapıldı. Bölgede yapımı tamamlanan binalar teslim ediliyor. Yenilenen mahallelerin tamamında yön bulamam durumu da ortaya çıktı çok güzel oldu. Örneğin Ebrar Sitesi Anka Konutları oldu ve bu alan çok güzel bir yer haline geldi. İnsanlar da yeni Kahramanmaraş'a sokaklara alışacaklar. Her şeyin güzeli bu şekilde olur inşallah" dedi.