GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Kekemeliğini saz çalıp türkü söyleyerek yendi! Hastalığından böyle kurtuldu

Kekemeliğini saz çalıp türkü söyleyerek yendi! Hastalığından böyle kurtuldu

Sivas'ta 2,5 yaşındayken yıldırım çarpması sonucu kekeme olan Şentürk İyidoğan, saz çalıp türkü söyleyerek bu hastalığından adeta kurtuldu.

20.06.2024 - 12:25 | | İHA
Kekemeliğini saz çalıp türkü söyleyerek yendi! Hastalığından böyle kurtuldu

GÜNCEL HABERLER

Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek

Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek
Mekke'de 1000'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti!

Mekke'de 1000'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti!
Bakan Yumaklı'dan gıda denetimi açıklaması: 56 bin gıda denetimi yapıldı

Bakan Yumaklı'dan gıda denetimi açıklaması: 56 bin gıda denetimi yapıldı