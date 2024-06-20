Haberler Gündem Haberleri Kekemeliğini saz çalıp türkü söyleyerek yendi! Hastalığından böyle kurtuldu Kekemeliğini saz çalıp türkü söyleyerek yendi! Hastalığından böyle kurtuldu Sivas'ta 2,5 yaşındayken yıldırım çarpması sonucu kekeme olan Şentürk İyidoğan, saz çalıp türkü söyleyerek bu hastalığından adeta kurtuldu. 20.06.2024 - 12:25 | Son Güncellenme: 20.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:30 | İHA kekeme saz sivas Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek Bakan Yumaklı'dan gıda denetimi açıklaması: 56 bin gıda denetimi yapıldı Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Temizlik görevlisi para dolu çantayı polise teslim etti! Kekemeliğini saz çalıp türkü söyleyerek yendi! Hastalığından böyle kurtuldu Karaköy'de aldatma kavgası kamerada: Kadın adamın üstüne başını parçaladı Konya'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 bebek yaralı Niğde'de kuduz karantinası! Valilikten açıklama geldi Yıllar önce işlenen bir cinayet podcast sayesinde çözüldü: Polis dosyayı yeniden açtı Adalar'da 'Azmanbüs' krizi yükseliyor: "Kartal - Pendik minibüsü gibi" GÜNCEL HABERLER Altında yükseliş trendi başladı: İki haftadır yükselişte, yeni rakamlar görülecek Mekke'de 1000'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti! Bakan Yumaklı'dan gıda denetimi açıklaması: 56 bin gıda denetimi yapıldı