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Kazdağları’nın şifası teknolojik çözüme dönüştü: Sıvı Eldiven

17.09.2026 - 07:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kazdağları’nın şifası teknolojik çözüme dönüştü: Sıvı Eldiven

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerinden oluşan "Tekno Edremit" takımı, TEKNOFEST 2026 İnsanlık Yararına Teknolojiler kategorisinde finale kaldı. Öğrenciler, geliştirdikleri doğal içerikli "Sıvı Eldiven (Biyo-Bariyer)" projesiyle final heyecanı yaşıyor.

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, TEKNOFEST 2026’da finale kalan "Tekno Edremit" takımını belediyede ağırladı. Öğrencilerle sohbet eden Ertaş, geliştirdikleri proje hakkında bilgi aldı. Öğretmenleri eşliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, ayva çekirdekleri, Kazdağları’nın çam reçinesi, çöven otu ve zeytinyağı gibi yerel ve doğal değerleri kullanarak sanayi çalışanları ve çiftçiler için yüzde 100 doğal "Sıvı Eldiven (Biyo-Bariyer)" geliştirdi.

Doğal kaynaklar teknolojiyle buluştu

Atıkları faydaya dönüştürmeyi ve doğanın sunduğu imkânları teknolojiyle buluşturmayı amaçlayan proje, sıfır atık anlayışına dayalı olmasıyla dikkat çekti. Projenin ilkokul çağındaki öğrenciler tarafından geliştirilmesi de takdirle karşılandı. Başkan Ertaş, çocukların merak eden, araştıran, üreten ve çözüm geliştiren bireyler olarak yetişmesinin büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Ertaş, öğrenciler başta olmak üzere Mimar Sinan İlkokulu Müdürü İsmail Damar’ı, danışman öğretmen Mustafa Selçuk’u, emeği geçen tüm öğretmenleri ve aileleri kutlayarak "Tekno Edremit" takımına TEKNOFEST finalinde başarı diledi.

Kazdağları’nın şifası teknolojik çözüme dönüştü: Sıvı Eldiven

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