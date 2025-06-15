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Kayseri'de kene can aldı! 65 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti

15.06.2025 - 15:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-

Kayseri'de kene can aldı! 65 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla gittiği piknikte vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 3 çocuk babası Ali Şimşek (65), hayatını kaybetti. Öte yandan Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla pikniğe giden Ali Şimşek’in vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Şimşek, cuma günü rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Buradan Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kayseride kene can aldı 65 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti

Ali Şimşek’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Pusatlı Mahallesi’ne getirildi. Şimşek, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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