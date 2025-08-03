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GündemKayseri’de feci kaza: Peş peşe 2 otomobil çarptı! Kameralara yansıdı
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Kayseri’de feci kaza: Peş peşe 2 otomobil çarptı! Kameralara yansıdı

03.08.2025 - 07:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kayseri’de feci kaza: Peş peşe 2 otomobil çarptı! Kameralara yansıdı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşanan feci trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına peş peşe 2 otomobil çarparken, talihsiz şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen bir kadına A.Ç. idaresindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı.

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Kadın çarpmanın etkisiyle yolda savrularak yerde hareketsiz şekilde yatarken, arkadan gelen M.Y. idaresindeki 34 BYJ 142 plakalı otomobil de şahsın üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 2 araç sürücüsü de gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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