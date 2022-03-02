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Kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti böyle itiraf etti

Düzce'de, 11 Ekim 2021'de arkadaşları tarafından evinden alınan 21 yaşındaki Sertan Yalçın'a bir daha ulaşılamadı. Çiftliğe götürerek, dövdükleri Yalçın’ın daha sonra buradan ayrıldığını öne süren 5 kişi, tutuklandı. Cezaevindeki şüphelinin cinayet itirafında bulunmasıyla Yalçın’ın cesedinin, başkasına ait mezara gömüldüğü ortaya çıktı.

02.03.2022 - 11:11 | | Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)
Kayıp Sertan'ın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti böyle itiraf etti

Beyciler Mahallesi'nde, askerden yeni gelen Sertan Yalçın, geçen yıl 11 Ekim sabahı arkadaşları tarafından evinden alındı. Oğlundan bir daha haber alamayan Hasan Ali Yalçın da polise haber verdi.

İhbarla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Sertan Yalçın'ın, Konuralp bölgesinde çiftliğe götürüldüğü ve buradan çıkmadığı tespit edildi. Yalçın'ı evden alan İ.B., Y.E., E.A., S.A. ve D.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde, dövdükleri Yalçın'ın çiftlikten kaçtığını öne sürdü. Dövme nedeni hakkında konuşmayan 5 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftlik ve çevresindeki aramalarda ise Yalçın’a ulaşılamadı.

CESEDİ MEZARDAN ÇIKARILDI, DARP İZLERİ VE KIRIKLAR VAR

Sertan Yalçın'ın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. Ekipler, 5 aylık süreçte birçok bölgede çalışma yaparken, cezaevindeki şüphelilerden biri, cinayeti itiraf etti. Şüpheli, Yalçın’ı öldürdükten sonra Yığılca’nın Çamlık köyündeki Çamlık Mezarlığı'nda başkasına ait mezara gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmayla Yalçın’ın cansız bedeni, mezardan çıkarıldı.

Sertan Yalçın’ın cansız bedeninde darp izleri ve kırıklara rastlanılırken, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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