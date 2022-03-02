GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı
HaberlerGündem Haberleri Kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı
ABONE OL

Kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan, yüzünü de maskeyle gizleyen F.C. (32), boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp, ateşe verdi. F.C.'nin elinde benzin bidonuyla otomobile doğru yürüdüğü o anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

02.03.2022 - 10:55 | | Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı

Merkezefendi ilçesi, 1200 Evler Mahallesi'nde, 20 Şubat günü saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı. Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi. Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi.

Kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı

Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor! Hedef bu kez de eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor! Hedef bu kez de eski bakan Azimet Köylüoğlu oldu

İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maske yasağı kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısını işaret etti!

Maske yasağı kalktı mı, maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısını işaret etti!

Sıradaki Haber
İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

Sıradaki Haber
Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da halk barikat kurdu! Girişi engellemeye çalışıyorlar

Sıradaki Haber
ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

Sıradaki Haber