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Kayıp Müslüme'den acı haber! Cansız bedeni bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

19.11.2021 - 12:35 |
Kayıp Müslüme'den acı haber! Cansız bedeni bulundu
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin cesedi bulundu
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin cesedi bulundu
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin cesedi bulundu
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Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı.

Kayıp kız çocuğunun cesedi, çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

Ekiplerin bölge ve ceset üzerindeki incelemesi sürüyor.

Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

MÜSLÜME'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Müge Anlı'nın programında aranıyordu. 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıp Müslümeden acı haber Cansız bedeni bulundu


Bir başka videoda ise Müslüme'nin küçükbaş hayvanların peşinden gittiği görülüyor.

Kayıp Müslümeden acı haber Cansız bedeni bulundu

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