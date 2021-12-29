Kaybolan 13 yaşındaki Sudenur çarşıda gezerken bulundu

Olucak mahallesi Büyük Olucak sokağında yaşayan 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, Pazar günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Annesi ve babası tarafından her yerde aranan Sudenur Yiğit, en son Erenler mahallesinde görülmüş ancak bulanamamıştı. Afyonkarahisar polisinin saatler süren başarılı çalışması sonucu teknik ve fiziki takibi yapılan 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, bu sabah kent merkezindeki çarşıda gezerken polis ekipleri tarafından bulundu.

Şu an Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen Yiğit, yapılan çalışmaların ardından ailesine teslim edilecek.