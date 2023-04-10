Kavga ihbarına gelen polislere pastalı sürpriz

Amasya'nın Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak ile mahalle sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178’inci yıl dönümü nedeniyle sürpriz bir kutlama hazırladı. Mahalle halkı, 112'yi arayarak kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese 2 ekip yönlendirildi. Belirtilen adrese giden ekipler, kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı. Mahalleli, konfetilerle karşılayıp, pasta kestiği polislere pasta ve içecek ikram etti.

İkramlar için polis ekipleri, mahalleliye teşekkür etti. İhbarda bulunan mahalle muhtarı Coşan Aylak; “Can ve mal güvenliğini kendi canlarını hiçe sayarak koruyan polislerimizin haftasını kutlamak istedik. Bu şekilde bir sürpriz hazırladık. Tüm polislerimizin haftası kutlu olsun. İyi ki varlar" dedi.